BBVA, Türkiye'deki kayıplarını Meksika'da telafi ediyor

İspanya merkezli banka BBVA'nın Türkiye'deki döviz krizi nedeniyle yaşadığı kayıpları Meksika'da geri kazandığı belirtiliyor.

Türkiye'de yaşanan döviz krizinden en çok etkilenen bankalardan biri olan, Garanti Bankası'nın ana ortağı, İspanya merkezli Banco Bilbiao Vizcaya Argentaria (BBVA), TL'de yaşanan yüzde 37'lik değer kaybından dolayı bu yıl yüzde 20'den fazla hisse kaybı yaşadı.

Bloomberg haberine göre BBVA'nın yaşadığı kayıpları Meksika'ya yoğunlaşarak telafi ettiği belirtiliyor. BBVA'nın Meksika'da faaliyet hacminin yüksek olduğu aktarılırken, Meksika pesosunun bu yıl avroya karşı yüzde 7,5 değer kazandığı hatırlatılıyor.

ABD ve Meksika arasındaki NAFTA görüşmelerinin olumlu sonuçlanması durumunda, pesonun TL'nin yarattığı sıkışmayı daha fazla telafi edebileceği öne sürülüyor.