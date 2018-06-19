BBC, ABD ve Almanya'nın aldıkları göçü ve politikalarını karşılaştırdı

BBC'de yayımlanan bir araştırma, ABD ile Almanya'nın aldıkları göçü ve iki ülkenin göçmen konusundaki siyasetlerini karşılaştırıyor.

BBC'de göçmenler konusunda ABD ve Almanya'yı karşılaştıran bir araştırma yayımlandı. Dört başlık altında yapılan karşılaştırmalı yazıda şu saptamalara yer verildi:

GÖÇMENLER KİM VE NEDEN GELİYORLAR?

Almanya: 2015-2016'da yaşanan göçmen krizi sırasında yaklaşık 1,2 milyon sığınmacı Almanya'ya giriş yaparken, yarısından fazlası savaşın sürdüğü Suriye, Irak ve Afganistan'dan geldi. Ortadoğu'dan Avrupa'ya göçün temel sebepleri, süren şiddetli çatışmalar ve yoksulluktu. Suriyeli ve Iraklı sığınmacıların kullandığı en yaygın cümle “Avrupa bizi davet etti” veya “Merkel bizi davet etti” oldu.

ABD: ABD'ye gelen göçmenler de aynı şekilde silahlı çatışmalardan, aşırı yoksulluktan ve çetelerden kaçtı. Göçmenlerin çoğu Meksika ve Orta Amerika Kuzey Üçgeni olarak bilinen bölge ülkeleri Honduras, Guatemala ve El Salvador'dan geldi. Kuzey Üçgeni nüfusunun yaklaşık yüzde 10'u tehlikeli koşullardan dolayı başka ülkelere sığındı.

GÖÇ HANGİ BOYUTLARDA?

Almanya: Merkel'in 2015'teki açık kapı politikası kapsamında bir milyondan fazla göçmen Almanya'ya geldi. O dönemden beri göçmen sayısı azaldı. 2016'da 720 binden fazla kişi ülkeye sığınmak için başvururken geçen yıl bu sayı 200 bine düştü. Bu düşüşün büyük sebebi Avrupa Birliği ve Türkiye arasındaki anlaşma ve Balkanlar'daki yeni sınır tel örgüleri.

ABD: ABD'ye izinsiz girmeye çalışan ailelerin sayısında artış gözlemlendi. 2017'den 2018'e göçmen sayısı yüzde 160 arttı. Ekim ayından bu yana 252 bin göçmen yakalanırken, gün başına ortalama bin 500 kişinin tutuklandığı tahmin ediliyor.

Pew Araştırma Merkezi'nin verilerine göre 2007-2015 yılları içerisinde Kuzey Üçgeni'nden ABD'ye gelen izinsiz göçmen sayısı yüzde 25 arttı.

YETKİLİLER DURUMA NASIL YAKLAŞIYOR?

Almanya: Almanya'nın yeni içişleri bakanı Horst Seehofer, sığınmacıları oturma hakkını elde edilene kadar merkezlerde barındırmayı planlıyor. Seehofer'in önerisine göre göçmenler oturma talepleri onaylanana kadar 18 aylığına “ana merkezler”de tutulacak. Seehofer aynı zamanda izinsiz göçmenlerin sınırda geri çevrilmesi için polise yetki verilmesini istiyor. Yetkililer, ilk merkezin Bavyera'da kurulacağını söylüyor.

ABD: Trump yönetiminin yasadışı göçü yasaklamasıyla birlikte resmi sınır kontrol noktaları dışında ülkeye girme girişiminde bulunan yetişkinler, gözaltına alınarak mahkemede yargılanıyorlar. Ülkede ilk defa sınırı geçenlere geniş çaplı yaptırım uygulanıyor. 19 Nisan ve 31 Mayıs arasında yaklaşık 2 bin ailede ayrılma yaşandı. Bunun sonucunda yüzlerce çocuk ebeveynlerinden ayrı olarak kontrol merkezi olarak kullanılan depo, eski süpermarket ve çadırlarda tutuluyor.

BUNUN SİYASİ YANSIMALARI NELERDİR?

Almanya: Almanya Başbakanı Angela Merkel, 2015 yılındaki mülteci krizi sırasında Almanya'nın sınırlarını açma kararı alması nedeniyle büyük eleştiriler almıştı. Merkel'in göçmen politikası, geçen yılki seçimlerde aşırı sağın yükselişiyle ve CDU partisinin son 70 yılda en kötü seçim performansı göstermesiyle geri tepti. Merkel, Seehofer'in başka AB ülkelerinde kayıtlı göçmenleri Almanya sınırından geri çevirme önerisini kesin bir dille reddetti. Şu an ise Hristiyan Sosyal Birliği'nin koalisyondan çekilme riski veya en azından Merkel'in liderliğine dair bir güvenoyu sunma riski var.

ABD: Trump, Pazartesi günü ailelerin ayrı düşmesini “zor ve üzücü” olduğunu fakat “ABD'nin bir göçmen kampı olmayacağını” söyledi. Demokratlar ve Meclis Sözcüsü Paul Ryan dahil çok sayıda Cumhuriyetçi, başkanın sert tutumunun bir çözüm olmadığını savundu. Birleşmiş Milletler, ABD'ye aileleri ayırma uygulamasını derhal durdurma çağrısı yaptı. Mecliste bulunan Cumhuriyetçiler, geçen hafta çocukların ailelerinden ayrılmasını sonlandırmak amacıyla

bir yasa tasarısı sundu, fakat yasa henüz meclisten geçmiş değil. Trump, göçmenlerin Almanya'da suç oranlarının artmasına neden olduğunu iddia ederek uyguladığı göçmen politikalarını savunmaya devam etti.

