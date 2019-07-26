Bayer'in tazminat cezası düşürüldü

ABD’de Alman kimyasal tekeli Bayer’e kullandıkları kanserojen madde yüzünden açılan davada verilen 2 milyar dolar tazminat cezası, mahkeme kararıyla 86,7 milyon dolara düşürüldü.

ABD’de Kaliforniya Yüksek Mahkemesi, Alman kimya ve ilaç tekeli Bayer'e verilen 2 milyar dolarlık tazminat cezasını "anayasaya aykırı olduğu" gerekçesiyle 86,7 milyon dolara düşürdü.

Tarım ilaçlarında kullanılan glifosatın neden olduğu lenf kanseri nedeniyle daha öncesinde Dewayne Johnson adlı bir okul bahçıvanının Bayer’e açtığı davada da ABD’deki mahkeme firmaya arka çıkmıştı.

BAYERN KANSEROJEN İDDİALARINI REDDETMEYE DEVAM EDİYOR

Kaliforniya mahkemesinin ceza indirimine gitmesi üzerine Bayer, yaptığı açıklamada mahkeme kararının doğru olduğunu, ancak bir özür yayınlayacaklarını belirtti. Açıklamada “Hasarların kanıtlarla desteklenmediği düşüncesini paylaşırken, glifosat bazlı herbisitlerin güvenli bir şekilde kullanılabileceğini ve önde glen sağlık düzenleyicilerinin yayımladığı glifosatın kanserojen olmadığını doğrulayan sonuçlara ve glifosat bazlı herbisitlerin güvenli bir şekilde kullanılabileceğine dair kanıtlara inanmaya devam ediyoruz” denildi.