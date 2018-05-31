Bavyera'da kamu binalarına haç asma zorunluluğu

Almanya'nın Bavyera eyaletinde tüm kamu binalarının girişine haç asma zorunluluğu getirecek yasa tartışmaya yol açtı. Eyalet Başkanı Markus Söder “Bavyera kimliğini” güçlendirmeyi amaçladığını belirtirken, katolik ve protestan kiliseleri uygulamayı ayrımcı olarak niteledi.

Almanya'da Bavyera eyaleti, tüm kamu binalarının girişine haç asılmasını zorunlu kılan yasa getiriyor. Katolik kilisesinin önde gelen üyeleri ve başlıca ilahiyatçıların tepki gösterdiği yasa yarın yürürlüğe girecek.

Hıristiyan Sosyal Birliği'nden (CSU) eyalet başkanı Markus Söder'in desteğiyle getirilen “haç zorunluluğunun” (Kreuzpflicht), artan müslüman göçlerin ardından “Bavyera kimliğini” güçlendirmeyi amaçladığı ileri sürülüyor.

Ofis duvarına haç asan Söder “Halkın, kimliğini gösterme arzusu olduğunun açık bir sinyalini vermeyi amaçlıyoruz” açıklamasını yaptı.

Protestan kilisesi lideri Heinrich Bedford-Strohm ve Katolik kilisesinin önde gelen isimleri uygulamanın ayrımcı bir hareket olduğunu dile getirdi.

Nüfusun yüzde 50'sinin katolik olduğu Bavyera'nın en yüksek katolik nüfuslu yerlerden biri olduğu, ancak 1970'lerde bunun yüzde 70'i bulduğu ve sayının gerilediğine dikkat çekiliyor.

Yapılan son ankete göre Bavyera halkının yüzde 56'sı uygulamayı desteklerken, yüzde 38'i uygulamaya karşı çıkıyor. Faşist parti AfD destekçilerinin yüzde 77'si, CSU seçmenlerinin ise yüzde 71'i uygulama yanlısıyken, sosyal demokratların yüzde 52'sinin destekçi, yüzde 46'sının ise karşı olduğu görülüyor. Yeşiller’inse yüzde 74'ünün uygulamaya karşı çıktığı belirtiliyor.

Bazı kamu kurumlarının uygulamaya karşı eylem yapması bekleniyor.

Müslümanlar Merkez Konseyi Başkanı Ayman Mazyek ise “Biz Müslümanların haçla herhangi bir sorunu yok, ancak devletin tarafsızlığı her daim yürürlükte olmalı” ifadelerini kullanırken, islam ve yahudi sembollerinin kaldırılmasını “çifte standart” olarak yorumladı.