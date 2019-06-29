Batılı istihbarat örgütlerinden Yandex'e siber saldırı

Reuters’da yayımlanan bir özel haberde Rusya kökenli arama motoru Yandex’in ABD, Avustralya, İngiltere, Kanada ve Yeni Zelanda tarafından hesapların takip edilmesi amacıyla hacklendiği iddia edildi.

Regin adı verilen bir virüs yazılımının ABD, İngiltere, Avustralya, Yeni Zelanda ve Kanada’nın “Beş Göz” istihbarat paylaşım ittifakı tarafından arama motoru Yandex’e karşı kullanıldığı iddia edildi.

Reuters'in haberine göre beş ülkeden hangisinin Yandex'e yönelik saldırının arkasında olduğu, Rusya ve diğer ülkelerdeki kaynakların üçünün hackleme hakkında doğrudan bilgi sahibi olup olmadığına dair bir bilgi olmasa da saldırının 2018 Ekim ya da Kasım ayı içinde gerçekleştiği iddia edildi.

Yandex sözcüsü İlya Grabovski, Reuters’e yaptığı açıklamada olayı kabul etti, ancak daha fazla bilgi vermeyi reddetti.

Grabovski, “Bu özel saldırı Yandex güvenlik ekibi tarafından çok erken bir aşamada tespit edildi. Herhangi bir zarar vermeden önce tamamen etkisiz hale getirildi... Yandex güvenlik ekibinin cevabı, hiçbir kullanıcı verisinin saldırıdan ödün vermemesini sağladı.” dedi.

Kaynaklar, bilgisayar korsanlarının Yandex'in kullanıcı hesaplarını nasıl doğruladığını açıklayabilecek teknik bilgiler aradıklarını bildirdi.

Yandex’in araştırma ve geliştirme biriminin hacklenmesinin fikri mülkiyeti bozmak veya çalmak yerine casusluk amaçlı olduğunu belirtildi. Hackerların, tespit edilmeden en az birkaç hafta boyunca gizlice Yandex'e erişim sağladıkları da iddia edildi.

Regin adlı yazılım, eski ABD Ulusal Güvenlik Ajansı (NSA) yüklenicisi Edward Snowden tarafından yapılan açıklamaların ardından 2014 yılında Beş Göz aracı olarak tanımlandı.

Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rus hükümetinin Yandex'e yapılan bu saldırının farkında olmadığını söyledi. Peskov, “Yandex ve diğer Rus şirketlerine her gün saldırı yapılmaktadır. Pek çok saldırı Batı ülkelerinden geliyor ”dedi.

Arama motoru, e-posta servisi, harita ve konum hizmeti, internet tarayıcısı gibi bir çok alanda çalışma yürüten Rus firmasının Rusya’da aylık 108 milyondan fazla kullanıcısına sahip. Yandex aynı zamanda Belarus, Kazakistan ve Türkiye'de de faaliyet gösteriyor.