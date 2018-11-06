Batık bir gemi ve 6 yıl önce kapanan banka da ABD'nin yaptırım listesinde

ABD, İran'a yönelik yaptırım listesine 6 Ocak'ta Çin kıyılarında batan Sançi petrol tankeri ile 6 yıl önce kapanan bir bankayı da ekledi.

ABD Hazine Bakanlığı'nın açıkladığı ambargo listesine eklenen İran Ulusal Tanker Şirketi'ne bağlı Tanzanya bandıralı Sançi adlı batık gemi, listede Gardenia, Seahorse, Sepid isimleriyle de gösterildi.

Sputnik'in haberine göre, İran'da 2009'da kurulan ve üç yıl sonra kapatılan TAT bankasının ismi de yaptırım listesinde yer aldı.

‘ÇARESİZLİĞİN GÖSTERGESİ'

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaştığı açıklamada, batık Sançi gemisi ile 6 yıl önce kapanan bir bankaya yaptırım uygulanmasını "Washington'un çaresizliğinin göstergesi" olarak nitelendirdi.

​Zarif, ABD'nin yaptırım listesini genişletmek için sıradan vatandaşları da ambargolar kapsamına aldığını ifade etti.

In a desperate PSYOP to amplify the list of sanctioned Iranian entities—unintentionally also proving it is #TargetingOrdinaryIranians indiscriminately—the U.S. designated a bank that was closed 6 years ago, and a ship that sank last year in a widely televised saga. #USisIsolated — Javad Zarif (@JZarif) 5 Kasım 2018

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Today, US defied UN top court & Security Council by reimposing sanctions on Iran that target ordinary people. But US bullying is backfiring, not just because JCPOA is important, but because the world can't allow Trump & Co. to destroy global order. The US—& not Iran—is isolated. pic.twitter.com/206g1BFqbU — Javad Zarif (@JZarif) 5 Kasım 2018

İran'dan Güney Kore'ye petrol taşıyan Sançi adlı petrol tankeri, 6 Ocak'ta Çin kara sularında Hong Kong bandıralı CF Crystal adlı yük gemisiyle çarpışmış ve gemideki 30 İranlı hayatını kaybetmişti.

ABD dün itibarıyla devreye giren yaptırım paketinin ikinci aşaması kapsamında 50 İran bankası ile 700'den fazla şirket ve kişiyi yaptırım listesine eklemişti.