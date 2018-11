Batık bir gemi ve 6 yıl önce kapanan banka da ABD'nin yaptırım listesinde

ABD Hazine Bakanlığı'nın açıkladığı ambargo listesine eklenen İran Ulusal Tanker Şirketi'ne bağlı Tanzanya bandıralı Sançi adlı batık gemi, listede Gardenia, Seahorse, Sepid isimleriyle de gösterildi.

Sputnik'in haberine göre, İran'da 2009'da kurulan ve üç yıl sonra kapatılan TAT bankasının ismi de yaptırım listesinde yer aldı.

‘ÇARESİZLİĞİN GÖSTERGESİ'

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, konuya ilişkin Twitter hesabından paylaştığı açıklamada, batık Sançi gemisi ile 6 yıl önce kapanan bir bankaya yaptırım uygulanmasını "Washington'un çaresizliğinin göstergesi" olarak nitelendirdi.

​Zarif, ABD'nin yaptırım listesini genişletmek için sıradan vatandaşları da ambargolar kapsamına aldığını ifade etti.

In a desperate PSYOP to amplify the list of sanctioned Iranian entities—unintentionally also proving it is #TargetingOrdinaryIranians indiscriminately—the U.S. designated a bank that was closed 6 years ago, and a ship that sank last year in a widely televised saga. #USisIsolated

​

Today, US defied UN top court & Security Council by reimposing sanctions on Iran that target ordinary people. But US bullying is backfiring, not just because JCPOA is important, but because the world can't allow Trump & Co. to destroy global order. The US—& not Iran—is isolated. pic.twitter.com/206g1BFqbU

— Javad Zarif (@JZarif) 5 Kasım 2018