Başvurusu reddedilen sığınmacılar için AB üyesi olmayan bir Avrupa ülkesinde 'toplama kampı' planı

Danimarka Başbakanı Lars Lokke Rasmussen, başvurusu reddedilen sığınmacılar için Avrupa'da bir 'toplama kampı' kurulması için görüşüldüğünü duyurdu.

Danimarka Başbakanı Lars Lokke Rasmussen, iltica başvurusu reddedilen sığınmacıları, Avrupa kıtasında olan, ama Avrupa Birliği ülkesi olmayan bir ülkede kamp kurarak toplama planını açıkladı. Planı diğer Avrupalı liderlerle görüştüğünü duyurdu.

Sputnik'in haberine göre Rasmussen, reddedilen sığınmacılar için Avrupa kıtasında olan ama AB ülkesi olmayan bir ülkede kamplar kurulmasına yönelik görüşmeler yürüttüğü ülkeler arasında Almanya, Hollanda, Avusturya'yı saydı. Bu projenin Avrupa'da daha sıkı kontrol edilecek yeni bir sığınmacı sistemi kurulmasına yardımcı olmasını umduğunu dile getirdi.

'İLK ADIM BU YIL'

Danimarka Başbakanı ''İyimserim. Diğer Avrupa liderleriyle görüşmelerime ve resmi düzeydeki diyaloga dayanarak beklentim bu yıl ilk adımı atacağımız yönünde'' dedi.

Görüşmelerin AB'nin resmi çerçevesi içinde değil Avrupa hükümetleri arasında yürütüldüğünü aktaran Rasmussen ''Dürüst olmak gerekirse, bunun, göçmenlerin ve insan kaçakçılarının tercih ettikleri rotalar üzerinde yer almayan bir ülke olması lazım'' diye konuştu.

Herhangi bir ülke adı anmayı reddeden Danimarka Başbakanı ''İnsan kaçakçılarını cezbeden bir yer olmamalı'' vurgusu yaptı.

2015'teki sığınmacı akınında 21 sığınmacının geldiği Danimarka'ya bu yılın ilk ayında sadece binin biraz üzerinde sığınmacı giriş yaptı. Sığınmacı akınının karşısında aşırı sağın, yabancı düşmanlığının yükselişe geçtiği Danimarka, komşuları Almanya ve İsveç'e kıyasla çok çok az sığınmacı kabul etti.