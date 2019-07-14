Bastille Günü törenlerinde Macron, istifaya çağrıldı

Fransa'nın ulusal bayramı Bastille Günü'nde düzenlenen askeri törende Macron istifaya çağrıldı.

Fransa'da Sarı Yelekler protestoları 35. haftayı devirirken, ulusal bayram da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u protestolar damgasını vurdu.

Başkent Paris'teki askeri geçit töreni öncesi Macron'u yuhalayan protestocular, cumhurbaşkanlığından istifasını talep etti.

Macron diğer Avrupalı liderlerin de katılımıyla askeri geçit töreni sırasında gövde gösterisi yapmaya çalıştı. Ancak protestolar bütün sesleri bastırdı.

Tören sonrası Champs Elysees'yi işgal ederek Macron'u protesto eden eylemcileri dağıtmak için polis gözyaşartıcı gaz kullandı.

Protestocular sokaklara konulan bariyerleri yıkıp barikat kurarak Sarı Yelekler hareketinin sloganlarını attı.