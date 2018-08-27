Başpiskopos: Papa yıllardır tacizin üzerini örtüyor

Başpsikopos Carlo Maria Viganò, yayımladığı mektup ile Papa Francis ve diğer Katolik Kilisesi yetkililerinin eski Washington başpsikoposu Kardinal Theodore McCarrick'e yönetilen cinsel istismar iddialarından yıllardır haberdar olduklarını öne sürdü ve Papa'ya istifa çağrısında bulundu.

Vatikan’ın eski ABD Büyükelçisi başpsikopos Carlo Maria Viganò, yayımladığı mektup ile Papa 16. Benedict, Papa Francis ve diğer Katolik Kilisesi yetkililerinin eski Washington başpsikoposu Kardinal Theodore McCarrick'e yönetilen cinsel istismar iddialarından yıllardır haberdar olduklarını öne sürdü.

'PAPA FRANCİS İSTİSMARIN ÜZERİNİ ÖRTTÜ'

Papa Benedict tarafından hakkındaki iddialar üzerine seyahat etmesi, halka açık toplantılara katılması ve vaaz vermesi yasaklanan McCarrick’in suçlamalara rağmen Papa Francis tarafından “güvenilir bir vekil” olarak tanıtıldığı söyleniyor. Hakkındaki iddialara rağmen McCarrick, düzenli vaazlarına devam etmiş, Çin ve İran gibi ülkelerde kiliseyi diplomatik olarak temsil etmeyi sürdürmüştü.

'İSTİFA ETMESİ GEREKEN İLK KİŞİ PAPA'DIR'

ABD medyasında yayınladığı 11 sayfalık mektubunda Papa Francis başta olmak üzere Katolikik Kilisesi yetkililerinin cinsel istismarın üzerini kapattığını için istifasını isteyen Viganò, durumdan “eşcinsel şebeyi” sorumlu tuttu. Vigano mektubunda "Papa Francis en az 23 Haziran 2013'ten beri McCarrick'in seri bir tacizci olduğunu biliyordu. Papa Francis, Kardinal McCarrick'in tacizlerini örtbas eden kardinal ve piskoposlara iyi örnek olmak için istifa etmek zorundaki ilk kişidir” ifadelerini kullandı.

PAPA: 'İDDİALAR HAKKINDA TEK KELİME DAHİ ETMEYECEĞİM'

İddiaların ardından 28 Temmuz’da istifasını sunan McCarick’İn ardından olayı “igrenç” olarak niteleyen Papa Francis, somut bir adım atmamakla eleştiriliyor. Viganò’nun istifa çağrısını basına değerlendiren Papa Francis, mektuptaki iddialarla ilgili “tek kelime dahi etmeyeceğini” belirtti.