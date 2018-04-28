Başbakan adayı Paşinyan'dan sokak çağrısı

Ermenistan'ın iktidar partisi, ülkede tansiyonun düşürülmesi adına bir sonraki parlamento seçimlerinde başbakan adayı çıkarmayacağını açıkladı.

Ermenistan Parlamentosu 1 Mayıs'ta yeni başbakanı seçecek.

Reuters'ın haberine göre, Ermenistan Parlamentosu'nun yeni başbakanı seçeceği gün olan 1 Mayıs'ta "sokak muhalefetinin lideri" olarak bilinen Nikol Paşinyan, halka Erivan'da sokağa çıkma çağrısında bulundu. ABD'li diplomatlarla içli dışlı olduğuna ilişkin bir dizi veri bulunan Paşinyan, başbakan adayları arasında yer alıyor.

Ermenistan'ın iktidar partisi Cumhuriyetçi Parti sözcüsü Eduard Şalmazanov, bugün gazetecilere verdiği demeçte, ülkede yükselen tansiyonun düşürülmesi için bir sonraki parlamento seçimlerinde başbakan adayı çıkarmayacaklarını söyledi.