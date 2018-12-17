Barzani: Suriyeli Kürtler için endişeliyim

Kürdistan Demokratik Partisi Başkanı Mesud Barzani, Erbil'de ABD'li heyeti ağırladığı görüşmede 'Suriyeli Kürtlerin geleceği konusunda endişeli olduğunu' söyledi.

Türkiye’nin Suriye’de, ABD'nin desteklediği Suriye Demokratik Güçleri’nin (SDG) kontrolündeki bölgelere harekât düzenleme ihtimali gündemdeyken, Irak'ta Kürdistan Demokratik Partisi lideri Mesud Barzani ABD heyetini ağırladığı görüşmede "Suriyeli Kürtlerin geleceği konusunda endişeli olduğunu" söyledi.

Gazete Duvar'da yer alan habere göre, Barzani Erbil’de ABD’nin IŞİD’le Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk’ün yanı sıra ABD’nin Irak Büyükelçisi Douglas Silliman, ABD Dışişleri danışmanlarından William Roebuck ve Erbil Başkonsolosu Steven Fagin’i ağırladı. Barzani'nin ofisinden yapılan açıklamada “Görüşmede, Suriye’deki durum ve son gelişmeler ele alındı” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, “Başkan Barzani, Suriye’deki Kürt ulusunun geleceğine dair endişelerini beyan etti ve onların Suriye’de karşı karşıya bulunduğu sorunlar ile meydan okumaların nasıl çözülebileceğine dair görüşlerini ve tavsiyelerini dile getirdi” denildi. Barzani’ye "Suriye’deki son gelişmeler, IŞİD’le mücadelede gelinen nokta ve ABD’nin Suriye’deki stratejisi hakkında bilgi verildiği", Irak’taki hükümet kurma çalışmalarının da ele alındığı da belirtildi.

'ABD FIRAT'IN DOĞUSU İÇİN PEŞMERGEYİ ÖNERDİ'

Öte yandan Barzani'ye yakınlığıyla bilinen Rudaw haber sitesi ile Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin sitesinde yer alan iddialara göre, ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon, Türkiye’nin Fırat’ın doğusunu vurmasını önlemek amacıyla SDG’yi sınır bölgelerine Erbil’e bağlı Roj Peşmergelerinin yerleşmesine ikna etmeye çalışıyor.

‘DÜN SURİYE’DE GÖRÜŞTÜLER’

Taraflar arasında dün koalisyon yetkililerinin de katıldığı bir görüşme yapıldığı, yaklaşık 100 Roj Peşmergesinin Suriye’ye geçtiği ve toplantıda uzlaşma sağlanamadığı belirtiliyor. SDG’nin öneriyi reddettiği, ABD liderliğindeki koalisyonunsa Türkiye’nin kabul edeceğini düşündüğü bu öneriyi Suriyeli Kürtlere de kabul ettirme amaçlı ikna çabalarının sürdüğü öne sürülüyor. Bir YPG komutanı ise Roj Peşmergelerinin sınıra geldiğini kabul etti ama Suriye’ye geçtiği iddiasını reddetti.

'SDG’YE 2020’YE DEK SÖZ VERİLDİ'

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’nin bir diğer iddiası da, son 48 saatte yüzlerce SDG üyesinin, Türkiye’nin olası bir harekâtına karşı ağır silahları ile Tel Abyad ve Kobani’ye (Ayn el Arab) doğru yola çıktığı yönünde. Bölgedeki ABD askerlerinin de bu hatta gün boyunca devriye gezdiği belirtiliyor. Gözlemevi, IŞİD karşıtı uluslararası koalisyonun Fırat’ın doğusunda iki yeni askeri üs kurduğunu da duyurdu. Haberde, koalisyonun SDG ile işbirliğini 2020’ye kadar uzattığı da belirtildi.