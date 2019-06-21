Barzani İstanbul'a geldi, Erdoğan'la görüşecek

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi Başkanı Neçirvan Barzani, Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi.

Barzani, başkanlık koltuğuna oturduktan sonraki ilk yurt dışı seyahatini Türkiye'ye gerçekleştiriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyarete ilişkin açıklamasında, “Yarın mitingim yok. Özel bir misafirim olacak. Neçirvan uzun zamandır gelmedi. Başkanlık görevine geldikten sonra randevu talebinde bulundu. Son olarak akşam da işadamlarına bir hitabım olacak. Onlarla Haliç Kongre Merkezi'nde 1500 kişilik yemekli toplantı olacak. Bunun dışında artık programları böylece noktalamış olacağız” demişti.