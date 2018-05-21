Barzani Bağdat’ta 'Kürtleri temsil edecek' heyeti kurmak için çalışmalara başladı

Mesut Barzani başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi, yeni hükümet kurma görüşmelerine katılmak üzere 'Kürtleri temsil edecek' heyet oluşturulması için çalışmalara başladı.

Irak genelinde yapılan seçimlerde Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) ilk sırada gelen, Mesut Barzani başkanlığındaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), yeni hükümet kurma görüşmelerine katılmak üzere "Kürtleri temsil edecek" heyetin oluşturulması için girişimler başlattığını açıkladı.

Eski IKBY Başkanı Mesut Barzani’nin partisinden (KDP) yapılan açıklamada Barzani’nin “Bağdat’ta Kürtleri temsil eden bir heyetin oluşturulması için diğer Kürt partilerle görüşmeler başlatılacak” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada heyetin, Bağdat ile Erbil arasındaki sorunları gidermek için Iraklı siyasi taraflarla görüşmelerde bulunacakları vurgulandı.