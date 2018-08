Barselona'daki IŞİD saldırısının yıldönümünde İspanya Kralı'na protesto

Geçtiğimiz yıl 17 Ağustos'ta, Barselona kanlı bir IŞİD saldırısıyla sarsılmıştı. Güpegündüz hızla kalabalığın arasına dalan kamyonet ve ardından cihatçıların gerçekleştirdiği bıçaklı saldırıda yaklaşık 100 kişi yaralanmış, 16 kişi ise yaşamını yitirmişti.

Buna rağmen, Barselona halkı takip eden günlerde kitlesel bir biçimde sokağa çıkarak korku atmosferini dağıtmış, bu sırada eylem yapmaya çalışan ırkçı grupları "Ne cihat, ne haçlı seferi" sloganlarıyla engellemişti.

Bugün ise Barselona'daki IŞİD saldırısının yıldönümünde, yaşamını yitirenleri anmak için Katalan Özerk Yönetimi tarafından bir etkinlik düzenlendi. Ancak Suudi Kralı'yla ilişkileri ve referandum sırasındaki polis terörünü kınamaması sebebiyle İspanya Kralı 4. Felipe'nin anmaya katılımı tepkilere yol açtı.

İspanya Kralı'nın geçiş güzergahındaki binaya asılan, üzerinde Kral Felipe'nin ters portresi bulunan, "İspanya Kralı, Katalan ülkesine hoş gelmedi" yazılı pankart dikkat çekti.

AYRILIKÇILAR İLE MONARŞİSTLER ARASINDA GERİLİM

Geçtiğimiz haftalarda, Kral 4. Felipe'nin anma etkinliğine katılacağını ilan etmesiyle başlayan tartışma, bugün protestoya dönüştü.

Yetkililerin "siyasi ayrımları bir kenara bırakma" çağrısına rağmen sokağa çıkan ayrılıkçı Referandumu Savunma Komiteleri (CDR) yanlıları, anma etkinliğinin yapıldığı meydanın yakınında İspanya Monarşi Birliği üyelerinin yürüyüşüyle karşı karşıya geldi. İspanya Monarşi Birliği üyelerinin kral yanlısı sloganlar atması üzerine kısa süreli itişme yaşandı. Polisin daha çok ayrılıkçılara müdahale ettiği görüldü.

Demonstration "to support the King of Spain" clashes with march by group in favor of Catalan state "in solidarity with the victims" during the terror attack remembrance events https://t.co/9ME7LVCeqJ pic.twitter.com/0KpStdu0PB

— Catalan News (@catalannews) August 17, 2018