Eski ABD Başkanlarından George Bush’un eşi, ve George W. Bush’un annesi Barbara Bush 92 yaşında öldü.

1989-1993 yılları arasında ABD Başkanlığı yapan George Bush'un eşi ve 2000-2009 tarihleri arasında ABD Başkanlığı koltuğunda oturan George W. Bush'un annesi Barbara Bush öldü.

Parkinson hastası ve tekerlekli sandalyeye mahkum olan George Bush 93 yaşında ve şimdiye dek en uzun yaşayan ABD Başkanı unvanına sahip.

George Bush’un başkanlığı döneminde ABD Irak’a saldırdı, 1990-1991 Birinci Körfez Savaşı gerçekleşti. Oğul Bush’un döneminde de 2003 yılında ABD Irak’ı işgal etti.

Barbara Bush ABD’nin Irak işgalinin başlamasından bir gün önce 18 Mart 2003’te daha fazla televizyon seyretmeme kararının nedenini açıkladığı şu sözlerle belleklerde kalacak:

“Ama ceset torbaları ve ölümler hakkında ve bunun kaç tane olacağı, hangi gün gerçekleşeceği ve beklenenin ne olduğu hakkındaki şeyleri niye duymak zorunda olalım ki? Ya da, demek istediğim, bunun alakası yok. Yani güzel kafamı niye bunun gibi şeylerle yorayım? Ve onun [oğlunun] acı çektiğini seyredeyim.”