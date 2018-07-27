Barajın çökme nedeni inşaat hatası, uyarı geç yapıldı

Laos'ta hafta başında gerçekleşen, onlarca kişinin ölümüne, yüzden fazla kişinin kaybolmasına, binlerce kişinin evsiz kalmasına yol açan sel felaketinde uyarının, olması gerekenden geç yapıldığı ifade ediliyor. Barajın çökmesine ise 'hatalı inşaat tekniği'nin yol açtığı bildirildi. Ölü sayısının 30'u bulduğu, kayıplarla birlikte bu sayının yüzleri geçebileceği ifade ediliyor.

Laos'ta yaşanan sel felaketinde uyarının inşaat halindeki barajın çökmesinden yalnızca bir saat önce yapıldığı belirtiliyor. Aşırı yağışların ardından barajın çökme nedenin hatalı inşaat tekniği olduğu belirtildi. Ölü sayısının 30'a çıktığı belirtilirken, kayıp olan kişilerle birlikte ölü sayısının yüzlerce kişiye ulaşabileceği belirtiliyor.

Laos Enerji ve Madencilik Bakanı Khammany Inthirah, Radio Free Asia'ya yaptığı açıklamada hidroelektrik barajının çökmesine şiddetli yağışlarla birlikte inşaat hatasının neden olduğunu bildirdi. Khammany çöküşün ana nedenlerinden birinin hatalı inşaat tekniği olduğunu, setin toprak ve taşlarla inşa edildiğini söyledi. Bakan Khammany faciadan proje yürütücüsünü sorumlu tutmak gerektiğini ifade etti.

TANIKLAR ANLATIYOR: UYARI GEÇ YAPILDI

Bölgede yaşayan ve barajın çökmesinin ardından oluşan sel nedeniyle evini kaybeden 55 yaşındaki Inpon Sivatan, “Su gerçekten çok hızlı aktı. Köye gerçek anlamda akın etti. Burada 32 yıl yaşadım ve böyle bir şey daha önce hiç görmedim” ifadelerini kullandı.

Yakın bir yerleşim yerinde yaşayan bir sağlık çalışanı, önceden uyarının yapıldığını, ancak kimsenin uyarıları ciddiye almadığını belirtti.

Laoslu, Taylandlı ve Güney Koreli şirketlerin oluşturduğu Xe-Pian Xe-Namnoy adlı hidroenerji projesi yönetiminin alt barajlardan birinde “güvenlik sorunu” olduğuna dair önceden uyarı yaptığı bildirildi.

Attapeu eyaletinde ulaşım sorunları olması ve yerel medya kaynaklarının güvenilir olmaması nedeniyle durumun belirsizliğini koruduğu, ancak Koh Kong'da köylerin adeta bataklığa dönüştüğü, birçok canlının yaşamını yitirdiği ifade ediliyor.

YOLLAR KULLANILAMAZ DURUMDA, BİNLERCE KİŞİ YARDIM BEKLİYOR

Sel nedeniyle yolların kullanılamaz olduğu, bu nedenle yardımın bölgeye ulaşmakta zorlandığı vurgulanıyor.

Laos ordusunun ülkenin farklı bölgeleri ve komşu Tayland'dan yardım için gelen gönüllüler için denetim noktaları oluşturduğu bildirilirken, ölü sayısının birkaç yüzü geçme ihtimali olduğu, 3 bin kişinin de kurtarılmayı beklediği aktarılıyor.

Yıkılan barajın dahil olduğu Xe-Pian Xe-Namnoy projesi, SK, Kore Batı Enerjisi (KOWEPO), Ratchaburi (RATCH) ve Lao Holding Devlet Girişimi (LHSE) tarafından oluşturulurken, projenin finansal danışmanları arasında KTB, Avustralya ve Yeni Zelanda Bankacılık Birliği ve Kore İhracat-İthalat Bankası bulunuyor.

