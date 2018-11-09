Bar saldırganı Afganistan'da görev yapmış eski bir asker

ABD’nin Kaliforniya eyaletindeki Thousand Oaks kasabasında bir barda etrafa ateş açarak 12 kişiyi öldüren saldırganın eski bir deniz piyadesi olduğu ve Afganistan’da görev yaptığı öğrenildi.

ABD’nin Kaliforniya eyaletinde Los Angeles’ta bulunan Thousand Oaks kasabasında bir barda etrafa ateş açarak 12 kişiyi öldüren ve daha sonra intihar ettiği açıklanan 28 yaşındaki Ian David Long’un eski bir ABD askeri olduğu ortaya çıktı.

Long’un 2008-2013 yılları arasında ABD ordusunda deniz piyadesi olduğu ve Afganistan’da görev yaptığı belirtildi. Saldırganın travma sonrası stres bozukluğu yaşadığı ihtimaller arasında değerlendiriliyor.

FBI’dan yapılan açıklamada Long’un saldırıyı tek başına gerçekleştirdiği üzerinde durulduğu ancak herhangi bir silahlı örgüt bağlantısı olup olmadığının da soruşturulduğu belirtildi.

