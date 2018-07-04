Bank of America: 1998 krizi tekrarlanabilir

Bank of America, 1998 ekonomik krizinin yeniden yaşanabileceği yönünde açıklama yaptı.

ABD'li finans devi Bank of America, 1997-1998 küresel ekonomik krizinin tekrarlanabileceği uyarısında bulundu.

Bloomberg'in haberine göre BoA uzmanları, küresel fon piyasalarındaki eğilimleri üzerinde yaptıkları analizde bu eğilimlerin Asya bölgesinde ekonomik krizin patlak verdiği ve Rusya'nın temerrüde düştüğü 1998 yılındakilerle benzer olduğu sonucuna vardı.

Gelişmekte olan ülkelerin güçlü dolar karşısında gerilediğini, ABD büyümesindeki pozitif görünüm ile teknoloji hisselerinin yükseldiği kaydeden BoA stratejisti Michael Hartnett, bu iki gelişmenin en son 20 yıl önce görüldüğünü vurguladı.

Tayland para biriminin baht'ın 1997'de devalüe olması ile başlayan sarsıntı diğer gelişmekte olan ülkeleri etkisi altına almış ve 1998'de Rusya'nın temerrüde düşmesine yol açmıştı.