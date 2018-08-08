Bangladeş'ten ABD'ye kınama: 'İç işlerimize burnunuzu sokmayın'

Bangladeş Haberleşme Bakanı, ABD Dakka Büyükelçiliği'nin ülkedeki öğrenci protestolarına ilişkin yaptığı açıklamayı kınayarak, ABD'yi 'iç işlerine burnunu sokmakla' suçladı.

Bangladeş'in başkenti Dakka'yı bir haftadan uzun bir süredir etkisi altına alan kitlesel öğrenci eylemleri, hükümetin öğrencilerin taleplerini karşılayacağı sözünü vermesi üzerine dün sabah saatlerinden itibaren son buldu.

Bir haftayı aşkın eylem süreci boyunca üniversite ve lise öğrencileri polisin ve birtakım çetelerin saldırılarına göğüs gerdi.

Öğrencilerin protestolarını Batıcı bir eksene yerleştirmek için girişimlerini yoğunlaştırdığı görülen ABD Dakka Büyükelçiliği, 5 Ağustos'ta Facebook hesabından öğrenci eylemlerine ilişkin bir açıklama yapmıştı.

ABD Dakka Büyükelçiliği'nin yaptığı açıklamada, "Üniversiteliler ve liseliler tarafından Bangladeş ölçeğinde öncülük edilen 'araç ve yol güvenliği' talepli eylemler bütün ülkeyi birleştirdi ve onun hayal gücünü yanına aldı... Hiçbir şey demokratik haklarını kullanan öğrencilere yöneltilen vahşi saldırıları ve şiddeti haklı çıkaramaz" dendi.

Bunun üzerine, Bangladeş Haberleşme Bakanı Hasanul Hak Inu, dün bir açıklama yaparak ABD'yi "Bangladeş'in iç işlerine uygunsuz bir şekilde burnunu sokmakla" suçladı.

BAKANI YAYA OLARAK YOLLADILAR

Bir haftayı aşkın süredir Dakka sokaklarını dolduran on binlerce öğrenci, eylemler sırasında yolları kesip şoförlere ehliyet kontrolü ve yol kurallarına uyma çağrısı yaptı.

Bu sırada ilginç bir olay yaşandı. Protestocu öğrencilerin yaptığı yol kontrolleri sırasında bir devlet bakanı, şoförünün ehliyetinin geçersiz olması sebebiyle, arabasından indirilerek gideceği yere yaya olarak yollandı.

HÜKÜMETTEN YASAL DÜZENLEME

Hükümetin açıklamaları sonucunda öğrenciler evlerine dönmüş gözüküyor.

Ancak daha eylemler sürerken dahi kazanım elde edildiği, yol güvenliğinin polis tarafından daha ciddi bir şekilde ele alındığı belirtiliyor. Polis teşkilatından yetkililerin yaptığı açıklamaya göre, sadece bir günde trafik kurallarını ihlal eden 8 bin 500 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Ayrıca hükümetin trafik suçlarına daha sert cezalar getiren bir yasal düzenleme yaptığı, kasıtlı olduğu anlaşılan ölümlü yol kazalarına ise idam cezası getirme sözü verdiği kaydedildi.

