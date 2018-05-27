Bangladeş'te uyuşturucu operasyonu: 70'in üzerinde ölü

Bangladeş'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda en az 70 kişi öldürüldü.

Bangladeş güvenlik güçleri başkent Dakka'da uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Büyük ölçekli operasyonda 70'in üzerinde kişi güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.

100'den fazla gözaltı olan operasyonlarda, uyuşturucu ticaretine dahil olduğu söylenen kimi kişilerin doğrudan vurulduğu açıklandı.

Operasyonlar Filipinler lideri Rodrigo Duterte'nin başlattığı ve binlerce kişinin ölümüyle sonuçlanan uyuşturucu operasyonlarına benzetildi.

Bangladeş'te yüzlerce uyuşturucu kullanıcısına da ceza verildi. Bangladeş yönetimi uyuşturucuyla mücadeleyi sıkılaştıracaklarını duyurmuştu.