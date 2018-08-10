Bangladeş'te polis, eylemcileri sosyal medyadan tespit ediyor

Bangladeş'te on binlerce öğrenci, hükümeti ve yolsuzlukları protesto etmek için başkent Dakka'da sokağa çıkarken polis, eylemcileri sosyal medya hesaplarından tespit ederek gözaltına alıyor.

Bangladeş'in başkenti Dakka'da Temmuz sonundan bu yana on binlerce öğrenci eylem için sokağa çıkarken, polis eylemcilere karşı biber gazı ve plastik mermi kullandı.

İki öğrenci çocuğun minibüste öldürülmesinin ardından ulaşım güvenliği talebiyle başlayan protestolar, yolsuzluk ve dokunulmazlıklara karşı geniş çaplı bir eyleme dönüştü.

Eylemlerin son 48 saatte azaldığı belirtilirken, pek çok öğrencinin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alındığı aktarılıyor.

Bangladeş İçişleri Bakanı Asaduzzaman Khan, “Sosyal medyada söylentileri yayan herkesi tespit ediyoruz. İster öğrenci, ister öğretmen, ister siyasi lider olsun, kimseyi ayırt etmiyoruz” açıklamasını yaptı.

Ülkedeki bin 200 sosyal medya hesabı sahibinin polis tarafından tespit edildiği ifade edilirken, eylemcilerin evlerinin arandığı ve ailelerinin tehdit edildiği bildirildi.

Sosyal medyada hükümet yanlısı öğrenci hareketi Çatra Birliği üyelerinin de eylemcileri ihbar ettiği belirtiliyor.

Facebook kullanımının oldukça yaygın olduğu Bangladeş'te hükümet, polisin sosyal medya soruşturmalarını kolaylaştırması amacıyla 2013'te dijital iletişim yasasında değişikliğe gitmişti.

O dönemden bu yana bin 270 kişinin sosyal medya paylaşımlarından dolayı tutuklandığı belirtiliyor.

Pazar günü ülkenin ünlü fotoğrafçılarından Şahidul Alam, El Cezire'ye verdiği röportaj ve Facebook'ta eyleme ilişkin paylaşımları nedeniyle gözaltına alınmıştı.

