Bangladeş’te kanlı seçim: En az 17 ölü, 64 yaralı

Bugün genel seçimlerin yapıldığı Bangladeş’te çıkan olaylarda 17 kişi yaşamını yitirdi, 64 kişi yaralandı. Muhalefet seçimlerin iptalini istedi.

Bangladeş’te bugün yapılan genel seçimlerde farklı kentlerde çıkan olaylarda en az 17 kişi öldü, 64 kişi yaralandı.

Muhalefet seçimlerin iptal edilerek tarafsız bir hükümetin denetimi altında yeniden yapılmasını istedi.

Resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, oyların çoğunluğunu elde eden mevcut başbakan Şeyh Hasina dördüncü dönem başbakanlığı garantiledi.

Ancak oylamada hile yapıldığı ve bazı muhalif partilerin seçmenlerinin oylamaya katılmasının engellendiği bildiriliyor.

Bangladeş Seçim Komisyonu’nun Reuters’a yaptığı açıklamada ülke genelinden oylamada yolsuzluk yapıldığına dair ihbarlar geldiği ve bu ihbarların soruşturulacağı belirtildi.

Kayıtlı 104 milyondan fazla seçmenin bulunduğu ülkede seçimlere iktidardaki Şeyh Hasina liderliğindeki Avami Birliği’nin öncülüğündeki Büyük İttifak, muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi’nin (BNP) öncülük ettiği ve Dr. Kemal Hüseyin'in liderliğindeki Ulusal Birlik İttifakı ile sol partilerden oluşan Demokratik İttifak altında yer alan 39 siyasi parti katıldı.

Seçimlerde, bin 848 milletvekili adayı parlamentodaki 300 sandalyeden 299'u için yarışıyor. Ulusal Birlik İttifakı adayının ölümü üzerine bir bölgedeki seçim 27 Ocak'a ertelenmişti.