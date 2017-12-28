Bali, çöpe teslim oldu

Bali, çöp sorunlarıyla boğuşuyor.

Endonezya'nın adalarından Bali, çöp sorunuyla boğuşuyor.

Uzun yıllardır turistlerin akın ettiği adada, plastik atıklar nedeniyle "çöp acil durumu" ilan edildi.

Yetkili makamların çöp birikintisinin insan sağlığını tehdit ettiğini fark etmesinin ardından, adanın batı sahillerindeki 3,6 mil uzunluğundaki bir plaj acil bölge ilan edildi.

AFP haber ajansının bildirdiğine göre, adanın en kalabalık noktaları Jimbaran, Kuta ve Seminyak plajlarındaki işçiler, her gün 100 ton kadar çöp torbası çıkarıyor.

Endonezya, Çin'den sonra dünyadaki en büyük ikinci deniz kirleticisi olarak biliniyor. Batı Java'daki Citarum nehri, dünyanın en kirli nehri ve yakınlardaki fabrikalar tarafından dökülen atıklar da nehri hedef alıyor.

Georgia Üniversitesi'ndeki bir araştırma, yalnızca 2010'da sekiz milyon metrik ton plastik dünyanın okyanuslarına bırakıldı ve Endonezya bu toplamın 1.29 milyon tonunu üretiyor.

Bu yılın Mart ayında Endonezya hükümeti, denizlerini temizlemek için yılda 1 milyar doları harcama sözü verdi.

ABD'li ünlü sörf şampiyonu Kelly Slater, adayı 2012'de ziyaret etmiş ve kirliliğin devam etmesi durumunda bölgede sörf yapmanın imkansız hale geleceğini söylemişti.