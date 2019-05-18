Bahreyn’den vatandaşlarına İran ve Irak’ı ‘derhal’ terk etme çağrısı

Bahreyn, İran ve Irak’taki vatandaşlarına bu ülkeleri derhal terk etmeleri yönünde çağrı yaptı. ABD’li petrol şirketi Exxon Mobil de bugün erken saatlerde Irak’taki Batı Kurna petrol sahasındaki çalışanlarını tahliye etti.

ABD’nin İran’a yönelik tehditleri sürerken Bahreyn, bugün İran ve Irak’taki vatandaşlarına bu ülkeleri “derhal” terk etme çağrısı yaptı.

ABD’li petrol ve doğalgaz şirketi Exxon Mobil de bugün erken saatlerde Irak’taki Batı Kurna petrol sahasında bulunan personelini tahliye etti. Şirket personelinden bazılarının Dubai’ye bazılarının da Irak’ın güneyindeki Basra kentine gittiği belirtildi.

Bahreyn Krallığı’nca yayımlanan seyahat uyarısında vatandaşlarına Irak ve İran’a seyahat etmemeleri çağrısında bulunuldu.

Ülkenin resmi haber ajansında yayımlanan habere göre Bahreyn Dışişleri Bakanlığı, Irak ve İran’da bulunan vatandaşlarını “güvenlikleri için” bu ülkeleri “derhal” terk etmeye çağırdı.

Bakanlığın gerekçesinin “istikrarsız bölge koşulları, tehlikeli gelişmeler ve olası tehditler” olduğu belirtildi.

Bahreyn’in seyahat uyarısı Basra Körfezi’nde artan gerilimin ardından geldi.

ABD geçtiğimiz günlerde körfeze Abraham Lincoln uçak gemisi ve bombardıman görev gücü göndermişti. İran herhangi bir askeri saldırganlığa karşılık vereceğini açıklamıştı. ABD “olası tehditleri” gerekçe göstererek Bağdat Büyükelçiliği’ndeki personelini geri çağırmıştı.