Bahreyn'den Suudi Arabistan'a destek açıklaması

Suudi Arabistan yönetimi, Kanada'nın "insan hakları aktivistlerinin tutuklanması" konusundaki eleştirileri sebebiyle Kanada ile diplomatik ve ticari ilişkileri dondurma kararı almıştı.
Kararın ardından Bahreyn Dışişleri Bakanlığı açıklama yaparak "Bahreyn Krallığı, Suudi Arabistan Krallığı ile tam dayanışmasını ifade eder" dedi.
Suudi Arabistan'ın "iç işlerine karışma" eleştirisine katılan Bahreyn, Kanada'nın "Suudi Arabistan'ın egemenliğine zarar verme girişiminde olduğunu" savundu.
Kanada Dışişleri Bakanı Chrystia Freeland, Suudi Arabistan'ın tutuklamalarına karşı açıklama yapmıştı. Açıklama Suudi Arabistan'ın sert tepkisiyle karşılandı.