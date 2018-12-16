Bahreyn'den Avustralya’nın Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına destek

Bahreyn Dışişleri Bakanı Halid bin Ahmed El Halife, Avustralya’nın Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını desteklerken, Arap Birliği’nin tepkisini eleştirerek, tepkiyi 'sorumsuz bir açıklama' olarak niteledi.

Bahreyn Dışişleri Bakanı El Halife, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Arap Birliği’nin Avustralya’nın Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanıma kararına tepkisini eleştirerek, "Sorumsuzca söylenmiş bir söz. Avustralya'nın kararı, başta Filistin'in başkenti Doğu Kudüs olmak üzere Filistinlilerin meşru taleplerine dokunmadığı gibi Arap Barış Girişimi'ne de dokunmamaktadır. Bunu en iyi bilen Arap Birliğidir." sözleriyle eleştirdi.

El Halife'nin Twitter hesabından yaptığı açıklama büyük tepki topladı. Sosyal medya kullanıcıları, El Halife'nin paylaşımına yine Twitter üzerinden yanıt vererek Bahreyn'in İsrail'e desteğini eleştirdi.

Filistin yönetimi, Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ve Arap Birliği, Avustralya hükümetinin Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanıma kararını reddettiklerini açıklamıştı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, bugün yaptığı açıklamada, hükümetinin Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanımaya karar verdiğini duyurmuştu.

Morrison, Avustralya hükümetinin Kudüs'ün batısını İsrail'in başkenti olarak tanıyacağını, öte yandan büyükelçiliğini İsrail-Filistin barış anlaşması sağlanana kadar buraya taşımayacağını söylemişti.

Scott Morrison, Kudüs'ün batısında bir ticaret ve savunma ofisi kuracaklarını ve büyükelçilik için uygun bir mekan arayışına gireceklerini de kaydetmişti.