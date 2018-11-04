Bahreyn'de muhalefet liderlerine ömür boyu hapis cezası

Bahreyn mahkemesi muhalif grup el-Vifak'ın liderlerine ömür boyu hapis cezası verdi. El-Vifak, hükümet tarafından kapatılmıştı.

Bahreyn mahkemesi, daha önce alınan beraat kararını bozarak el-Vifak'ın üç üst düzey yöneticisine ömür boyu hapis cezası verdi.

Muhalif grubun liderlerine verilen hapis cezasının sebebi "Katar için casusluk yapmak" olarak gösterildi. Bahreyn yönetimi, Katar'ın hükümeti devirmeye çalıştığını öne sürüyor.

Ömür hapis cezası alan isimler el-Vifak grubunun genel sekreteri Şeyh Ali Selman ve grubun üyelerinden Şeyh Hasan Sultan ve Ali Elesvad olarak veriliyor.

Sultan ve Elesvad, Bahreyn dışında bulunuyor. Selman ise 2015 yılından beri tutuklu durumda.

Katar ve el-Vifak üyeleri casusluk iddialarını kabul etmezken, hükümet grubun 2011'de gerçekleştirdiği eylemlerden beri el-Vifak üyelerine baskı uyguluyor.