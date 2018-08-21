Bahreyn, Katar'a vize işlemlerini durdurdu

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, bugün bir açıklama yaparak, Katarlıların vize işlemlerini askıya aldığını duyurdu.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı, bugün bir açıklama yaparak, Katarlıların vize işlemlerini askıya aldığını duyurdu.

Bahreyn Ulusal Haber Ajansı'nın (BNA) geçtiği bilgiye göre, karar Katar'ın "düşmanca eylemleri" üzerine geldi.

Öte yandan, ülkede eğitim amacıyla ya da geçerli vizeyle bulunanların yaptırımdan etkilenmeyeceği belirtildi.

Bahreyn, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır, Haziran 2017'den bu yana Katar ile diplomatik ve ticari bağlarını durdurmuş bulunuyor. Bu dört ülke Katar'ı terörü finanse etmekle suçlarken, Doha yönetimi iddiaları yalanlıyor.

Yaptırımdan önce Körfez İşbirliği Konseyi üyesi ülkelerin vatandaşları, sadece kimlik kartlarıyla konsey üyesi diğer ülkelere girip çıkabiliyorlardı.