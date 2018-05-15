'Bağımsız' Suriye İnsan Hakları Gözlemevi İngiltere'den 200 bin sterlin almış

'Bağımsız' bir kuruluş olduğunu iddia eden Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin İngiltere'den 200 bin sterlin aldığı ortaya çıktı.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, kendisinin "bağımsız" bir kuruluş olduğunu ve tarafsız olduğunu öne sürüyor.

Buna karşın gazeteci Peter Hitchens, "muhalif" yanlısı İngiltere merkezli kuruluşun İngiliz hükümetinden 200 bin sterlin aldığını duyurdu.

Paranın "iletişim ekipmanı ve kameralar" için alındığı öne sürülürken, Hitchens, "Boris Johnson'ın Dışişleri Bakanlığı sözde 'bağımsız' Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'ne 194 bin 769.60 sterlin verdiklerini kabul etti" ifadelerini kullandı.

Hitchens, "Suriye meselesindeki başka hangi 'bağımsız' kuruluş göründüğü kadar 'bağımsız' değil?' diye sordu.

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin internet sitesinde kuruluşun "hiçbir siyasi kurumla ilgisi olmadığı" öne sürülüyor.