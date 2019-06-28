Bağdat'ta protestocular Bahreyn Büyükelçiliği'ne Filistin bayrağı astı

ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması' planı kapsamında Bahreyn'de düzenlediği çalıştayı protesto eden Iraklı göstericiler, başkent Bağdat'taki Bahreyn Büyükelçiliği'ne girerek Filistin bayrağı astı.

ABD'nin Filistin-İsrail sorununa çözüm getireceği iddiasıyla hazırladığı "Yüzyılın Anlaşması" çerçevesinde Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlediği çalıştay Irak'ın başkenti Bağdat'ta da protesto edildi.

Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, Bağdat'taki Bahreyn Büyükelçiliği'nin önünde ve giriş bölümünde sloganlarla ABD'nin planına tepki gösterdi.

Binaya giren protestocular Bahreyn bayrağını indirerek Filistin bayrağı astı. Eylemde İsrail ve ABD bayrakları da yakıldı.

Suudi Arabistan’ın Körfez İşlerinden Sorumlu Bakanı Samir es-Sebhan, sosyal medya hesabı üzerinden "Şu an Bahreyn Bağdat Büyükelçiliğinde yaşananlar gayet esef verici" diye yazdı.

ABD'nin öncülüğünde Bahreyn'in ev sahipliğinde düzenlenen ve dün sona eren "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade edilmişti.

Çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerini de söz konusu çalıştayı boykota çağırmıştı.

Filistin'in boykot çağrısına karşın çalıştaya ev sahibi Bahreyn'in yanı sıra Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Fas katılmıştı.

