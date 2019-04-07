Bağdat-Tahran: Hava savunması ve petrol alanında kritik anlaşmalar

Irak ve İran arasında Tahran'da gerçekleşen temasların ardından iki ülke arasında yapılan anlaşmalar duyuruluyor. Bağdat ve Tahran'ın “hava savunma işbirliği” üzerine anlaşma yaptıklarının açıklanmasının ardından “iki petrol sahasının işletilmesine ilişkin ortaklık anlaşması” imzaladıkları da duyuruldu.

İran Genelkurmay Başkanı General Muhammed Bekiri, iki ülkenin, hava sahalarını tehdit eden unsurlara karşı hava savunmasında işbirliği üzerine anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Irak Genelkurmay Başkanı Korgeneral Osman el Hanimi'yle (solda) Tahran'da yaptıkları görüşmenin ardından basına açıklama yapan Bekiri, işbirliğinin havadan gelecek tehditleri hedeflediğini söyledi ve koordinasyonu arttıracaklarını belirtti.

Bekiri, eğitim işbirliği konusunda da görüştüklerini ve İran'ın Irak'a savunma deneyimini transfer etmeyi hedeflediklerini bildirdi. Bu konudaki anlaşmanın bir dahaki ziyarette nihayete erdirileceği belirtildi.

PETROL ANLAŞMASI DA YAPILDI

İran Petrol Bakanı Bijan Zanganeh İran-Irak sınırındaki iki petrol sahasının geliştlirilmesi konusunda Irak'la anlaşmaya vardıklarını duyurdu. İran Petrol Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, OPEC toplantısı için Avusturya'nın başkenti Viyana'ya giden Zahganeh, Naft Şahr ve Hürremşehir petrol sahalarının geliştirilmesi için iki ükkenin anlaştıklarını söyledi.

İki ülke arasında enerji sektöründe yakın ilişkiler sürüyor ve Irak enerji santralleri büyük ölçüde İran doğalgazına yaslanıyor.