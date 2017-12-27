BAE'li bakan: Arap dünyası Tahran veya Ankara tarafından yönetilemez

Birleşik Arap Emirlikleri bakanı Enver Gargaş, "Arap dünyası Tahran veya Ankara tarafından yönetilemez" dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri Dış İlişkilerden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Arap dünyasına 'Türkiye ve İran'a karşı birleşin' çağrısı yaptı

Twitter üzerinden açıklamalarda bulunan Gargash, "Dünya bir çıkmaza girdi ve çözüm bölgesel hırslara karşı işbirliği yapmakta. Mezhepçi ve partizan yaklaşım, kabul edilebilir bir alternatif değil. Arap dünyası Tahran veya Ankara tarafından yönetilemez." ifadelerini kullandı.

Arap dünyasına Riyad ve Kahire'nin öncülük etmesi gerektiğini söyleyen Gargaş, "Bölgedeki jeostratejik yarış, merkezi Riyad ve Kahire olan güçlendirilmiş bir Arap Birliği'nin gerekli kılıyor" ifadelerini kullandı.

Birleşik Arap Emirlikleri geçtiğimiz günlerde Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayed'in Twitter'da yaptığı bir paylaşımla gündeme gelmişti. Iraklı bir kişi tarafından yazılan "1916 yılında Türk Fahri Paşa’nın Medinetü’l Münevvere halkının hakkına girdiğini ve onların mallarını çaldığını, onları kaçırdığını, Şam’dan İstanbul’a “Seferberlik” ilan ederek, Medine’deki el yazması eserleri çaldığını biliyor muydunuz? İşte Erdoğan’ın dedelerinin Müslüman Araplarla ilişkisi buydu." şeklindeki tweeti yeniden paylaşan BAE'li bakan iki ülke arasındaki ilişkilerin gerilmesine neden olmuştu.