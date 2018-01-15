'BAE'de alıkonulan Şeyh Abdullah bin Ali hastaneye kaldırıldı' iddiası

Şeyh Abdullah'ın kardeşi Şeyh Halid, El Cezire kanalında yer alan açıklamasında kardeşinin alıkonulduğu Abu Dabi'de hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de alıkonulduğu iddialarıyla gündeme gelen Katar'da iktidardaki Al Sani ailesi üyelerinden Şeyh Abdullah bin Ali'nin, BAE'de hastaneye kaldırıldığı bildirildi.

AA'nın haberine göre, Şeyh Abdullah bin Ali'nin kardeşi Şeyh Halid, Katar merkezli El Cezire kanalında yer alan açıklamasında kardeşinin alıkonulduğu Abu Dabi'de hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Durumu hakkında bilgi vermeyen Şeyh Halid, "Bana şahsi olarak gelen bilgilerde çelişkiler var. Bazen Suudi Arabistan'a sınır dışı edileceği bazen de istediği yere gitmesine izin verileceğine dair malumatlar ulaşıyor. Bu sabah, Şeyh Abdullah'ın kendi talebi üzerine İngiltere'ye gitmesine izin verileceğini ilettiler. Ancak daha sonra pasaportunun İngiltere'ye gitmesine uygun olmadığını, Katar tarafından arandığını haber verdiler. Bu doğru değil" ifadelerini kullandı.

Kardeşine iki kızının eşlik ettiğini kaydeden Şeyh Halid, "Ona, 'kızlarının gitmesine izin vereceğiz. Ancak sen burada kalacaksın' demişler. Şeyh Abdullah da bu duruma karşı çıkmış. Bu sabah, yaşanan olaylar ve üzerindeki baskılar nedeniyle yorgun düştüğünü ve hastaneye kaldırıldığını öğrendik. Sağlık durumu şu an stabil. Şeyh Abdullah'ın, doktorun uygun görmesi halinde ülkeden ayrılmasına izin vereceklerini vaat etmişler" dedi.

BAE'nin sözünü tutması ve Şeyh Abdullah'ın ülkeden ayrılmasına izin vermesi için baskı yapma çağrısında bulunan Şeyh Halid, "O, BAE'de misafirdi. Aranmıyor. İstediği zaman istediği yere gitme hakkı var" diye konuştu.