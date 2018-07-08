BAE zorunlu askerlik süresini uzattı

Birleşik Arap Emirlikleri, zorunlu askerlik süresini 12 aydan 16 aya yükseltti.

Birleşik Arap Emirlikleri Genelkurmay Başkanlığı, lise ve yüksekokul mezunu erkeklerin zorunlu askerlik süresinin 12 aydan 16 aya çıkarıldığını açıkladı.

BAE yönetimi, 2014 yılında çıkardığı kanunla askerliği erkeklere zorunlu hale getirmişti.

Kadınların gönüllü olarak en fazla 9 ay askerlik yapmasını öngören kanuna göre, kadınların yasal vasisinden izin alması gerekiyor.

Kanuna göre lise diploması olmayan erkekler ise 2 yıl askerlik yapmak zorunda.

Suudi Arabistan'ın Yemen harekatına dahil olan BAE, Katar ve İran'la da gerilim yaşıyor.