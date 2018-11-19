BAE: Türk medyası Kaşıkçı'yla ilgili uydurma haber yapıyor

Dün Yeni Şafak’ta çıkan bir haberde, Birleşik Arap Emirlikleri’nden bir ekibin de Türkiye’ye gelerek Kaşıkçı cinayetiyle ilgili kanıtların yok edilmesine yardım ettiği ileri sürüldü. BAE Devlet Bakanı Gargaş haberin ardından Twitter'dan bir açıklama yaparak ‘Türk medyasını uydurma haber yapmakla’ suçladı.

Yeni Şafak gazetesi Cemal Kaşıkçı cinayetinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) de kanıtların yok edilmesinde rol aldığını öne sürdü. BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş ise haberin ardından Twitter'dan açıklama yaparak "Türk medyasını uydurma haber üretmekle" suçladı.

Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in danışmanı olan Muhammed Dahlan’a bağlı 4 kişilik bir ekibin Lübnan’dan sahte pasaportla İstanbul’a geldiği belirtilen Yeni Şafak'ın haberinde, ekibin Suudilere kanıtların yok edilmesi konusunda yardım ettiği öne sürüldü. Haberde şöyle denildi:

“Kaşıkçı’nın katledildiği 2 Ekim'den bir gün önce Lübnan'dan Türkiye'ye gelen 4 kişilik ekip, cinayet günü Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdi. Ekibin, olay mahallinde bulunduklarını gösteren görüntüler Türk istihbarat birimlerinin elinde. Yeni Şafak'a konuşan kaynaklar, İstanbul'da 3 gece kalan Dahlan ekibine 'cinayetin izlerini silme görevinin verildiğini' kaydetti.”

BAE’DEN ‘UYDURMA HABER’ TEPKİSİ

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, Yeni Şafak’ta çıkan haberin ardından yaptığı açıklamada bazı Türk yayın organlarının Körfez ülkeleri hakkında "uydurma haber" ürettiklerini ileri sürdü.

Gargaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Etkili Türk basınının bir bölümü Körfez ve Arap ülkeleri hakkında haber uydurmakla meşgul. Bu deneyim bize dedikodularla ve yanlış bilgiyle asla mantıklı ve sorumlu bir sonuca varılamayacağını gösteriyor. Kaynağa zarar veriyorlar ve güven yitimine neden oluyorlar” ifadelerini kullandı.

DAHLAN, YEMEN’DEKİ SUİKASTLARI YÖNETMİŞTİ

BAE veliaht prensinin danışmanlığını yapan Dahlan, Hamas’ın Gazze’deki eski güvenlik şefiyken ABD ve CIA bağlantıları nedeniyle 2007 yılında görevden alınmıştı. Daha sonra BAE’ye yerleşen Dahlan’ın Yemen’de bazı siyasi ve dini figürlere suikastlar düzenlemesi için ABD’li eski askerlerden oluşan bir ekiple anlaştığı geçen aylarda ABD basınına yansımıştı.

