BAE: Tanker saldırılarından kimseyi sorumlu tutamayız, kanıt yok

BAE Dışişleri Bakanı el-Nahyan, Umman Körfezi'nde tankerlere düzenlenen saldırıyla ilgili herhangi bir ülkeyi suçlamak için ortada bilimsel bir kanıt olmadığını söyledi. ABD ve Suudi Arabistan tankerlere saldırılarda İran'ı sorumlu tutmuştu.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid el-Nahyan, Umman Körfezi'nde iki petrol tankerine düzenlenen saldırıyla ilgili olarak "net, bilimsel ve ikna edici" bir kanıtın bulunmaması nedeniyle hiçbir ülkenin suçlanamayacağını söyledi.

BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid el-Nahyan, 12 Mayıs'ta Umman Körfezi'nde iki petrol tankerine düzenlenen saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

El-Nahyan, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile Moskova'da yaptığı basın toplantısında, "Bu konuda profesyonel olmalıyız. Şu anda hiçbir devleti suçlayamayız çünkü elimizde bu yönde inandırıcı bir kanıt bulunmuyor" dedi.

Sputnik'in aktardığına göre Bakan, şöyle konuştu:

"Diğer ülkeler daha net bilgiye sahipse, uluslararası toplumun seve seve dinleyeceğinden eminim. Ancak bilimsel olarak kontrol edildiğinden emin olmak için çok ciddi ve temkinli olmalıyız."

KÖRFEZ'DE ABD İLE 'KÜRESEL KOALİSYON' GÖRÜŞMELERİNİ DOĞRULADI

BAE'nin bölgede "daha fazla kargaşa ve endişe görmek istemediğini" söyleyen el-Nayhan, ABD ve diğer ülkelerle "petrol sevkıyat güzergahlarının korunması amacıyla" bir "küresel koalisyon" kurulması yönünde görüşmelerin sürdüğünü doğruladı.



Diğer yandan el-Nahyan, söz konusu tedbirin İran'a karşı alınmadığını öne sürdü.



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'İRAN'LA YENİ NÜKLEER ANLAŞMAYA KÖRFEZ ÜLKELERİ DAHİL EDİLMELİ'

Öte yandan Gulfnews'da yer alan habere göre el-Nahyan, Rus yetkililerle ABD ile İran arasında yükselen gerilimi görüştüklerini söyledi.

El-Nahyan İran'la yapılacak herhangi bir yeni nükleer anlaşmanın başarılı olmasını sağlamak için anlaşmaya Körfez ülkelerinin de dahil edilmesi gerektiğini savundu.

LAVROV: YAPTIRIMLAR VE ŞANTAJ POLİTİKASI SONA ERMELİ

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise, Moskova'nın ABD ile İran'ı "medeni" bir diyaloğa ikna etmeye çalışacağını söyledi. Lavrov "Bu da elbette ultimatomlar, yaptırımlar ve şantaj politikasının sona ermesini gerektiriyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

12 Mayıs günü Umman Körfezi'nde sabah saatlerinde iki büyük petrol tankerinde patlamalar olmuştu. Tankerlerdeki 44 kişilik mürettebat, İran arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak, İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Casek Limanı'na götürülmüştü.

ABD, saldırılardan dolayı İran'ı sorumlu tutmuştu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "Elimizdeki istihbari bilgilere, saldırıyı düzenlemek için kullanılan silahlara ve profesyonelliğe baktığımızda İran'ın sorumlu olduğunu görüyoruz. Bölgede bu karmaşık saldırıyı düzenleyecek kaynak ve yeteneğe sahip herhangi vekil bir grup yok" açıklamasını yapmıştı.

Suudi Arabistan da saldırılardan İran'ı sorumlu tutmuştu.

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ise saldırılarla ilgili ABD'yi "sabotaj diplomasisi" izlemekle suçlamıştı.

Zarif, Twitter hesabından paylaştığı mesajlarda, Umman Körfezi'ndeki tanker saldırılarında İran'ı suçlayan ABD'nin gerçekçi kanıtlar sunmadığını söylemişti.

