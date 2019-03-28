BAE Dışişleri Bakanı: Arap ülkelerinin İsrail'le temas kurmama kararı yanlıştı

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Gargaş, Arap ülkelerinin İsrail'le görüşmeme kararının 'yanlış' olduğunu savunarak, politika değişikliği gerektiğini savundu.

Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı Enver Gargaş, Arap ülkeleri ve İsrail arasındaki ilişkilerin gelişmesi gerektiğini söyledi.

Arap ülkelerinin İsrail'le temas kurmamasının Filistin sorununun çözümünü karmaşıklaştırdığını savunan Gargaş, "Uzun yıllar önce Arap ülkelerinin İsrail'le iletişim kurmama kararı olmuştu, bu çok, çok yanlış bir karardı" diye konuştu.

Sorunların çözümü için diyaloğa ihtiyaç olduğunu savunan Gargaş'ın açıklamaları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanımasının ardından yapıldı.

İsrail'in Arap ülkelerinden yalnızca Ürdün ve Mısır'la resmi ilişkisi bulunuyor. Buna karşın son yıllarda İsrail'in bölgedeki ülkelerle örtülü ilişkiler geliştirdiği söyleniyor.

Gargaş, "barış konusunda ilerlenmesi gerektiğini" ve "strateji değişimine ihtiyaç olduğunu" savundu. BAE'li yetkili, iki devletli çözümün uygulanabilir olmadığını da iddia etti.