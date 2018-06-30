Azerbaycan TANAP üzerinden gaz sevkıyatına başladı

Güney Gaz Koridoru şirketinin genel müdürü Afgan İsayev, Azerbaycan'ın Hazar gazını AB'ye taşıyacak 'Güney Gaz Koridoru' projesinin parçası olan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) üzerinden Türkiye'ye ilk ticari gaz sevkıyatlarının başladığını duyurdu.

Güney Gaz Koridoru şirketinin genel müdürü Afgan İsayev, Azerbaycan'ın Hazar gazını AB'ye taşıyacak 'Güney Gaz Koridoru' projesinin parçası olan Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) üzerinden Türkiye'ye ilk ticari gaz sevkıyatlarının başladığını duyurdu.

İsayev, şirketlerinin önde gelen uluslararası finans kurumlarından mali destek aldığını belirterek "Türkiye'ye ilk ticari gaz sevkıyatlarını öngören TANAP projesinin ‘0' aşaması tamamlandı. Bugün 30 Haziran 2018'de Türkiye'ye ilk ticari gaz sevkıyatlarına başlandı" açıklamasını yaptı.

İsayev, "Yakın gelecekte Türkiye üzerinden Avrupa'ya gaz sevkıyatları için planlanan çalışmalar, programa uygun olarak gerçekleştiriliyor" bilgisini paylaştı.

TANAP, 12 Haziran'da AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ve Ukrayna Cumhurbaşkanı Pyotr Poroşenko'nun katıldığı törenle açılmıştı.

TANAP PROJESİ

TANAP'ta Azerbaycan devlet enerji şirketi SOCAR'ın yüzde 51, Botaş'ın yüzde 30, BP'nin yüzde 12 ve SOCAR Türkiye'nin yüzde 7 payı bulunuyor. Türkiye-Gürcistan sınırında Ardahan'ın Posof ilçesi Türkgözü köyünden başlayacak olan TANAP Kars, Erzurum, Erzincan, Bayburt, Gümüşhane, Giresun, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Ankara, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Tekirdağ ve Edirne olmak üzere 20 il ve 67 ilçeden geçecek.