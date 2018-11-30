Azak gerilimi sürüyor: Ukrayna'dan Rus erkeklerin ülkeye girişine sınırlama

Azak Denizi'ne giren Ukrayna savaş gemilerine Rusya tarafından el konmuş, gemide bulunan denizciler alıkonulmuştu.
Ukrayna, Rusya'ya karşı NATO'dan yardım isterken, Rusya Ukrayna'nın adımlarını provokasyon olarak nitelemişti.
RUS ERKEKLERİN GİRİŞİNE SINIRLAMA
Ukrayna Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko'nun sıkıyönetim ilan etmesinin ardından, Rusya'ya yönelik yeni bir adım daha atıldı.
Poroşenko, 16-60 yaş aralığındaki Rus erkeklerin ülkeye girişine sınırlama getirdiklerini açıkladı.
Rusya'nın bu adıma vereceği karşılık henüz açıklanmadı.
GÖRÜŞME İPTAL OLDU
ABD Başkanı Donald Trump, Rusya lideri Vladimir Putin'le görüşmesini iptal etmişti.
Görüşmenin iptaline Ukrayna geriliminin sebep olduğu açıklandı.