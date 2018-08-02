Ayrımcı yasaya onay veren Netanyahu'dan Dürzilere imtiyaz teklifi

Irkçı ve ayrımcı 'Yahudi Ulus Devlet Yasası'nı destekleyen İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yasaya tepki gösteren Dürzilere imtiyaz teklif etmişti.

İsrail yönetimi, "Yahudi Ulus Devlet Yasası" ile birlikte Yahudileri İsrail'de "kendi kaderini belirleme hakkı" olan tek unsur olarak tanımıştı. Kararla birlikte İsrail'in tek resmi dili İbranice oluyordu.

Karara tepki gösteren Dürziler, yasaya karşı eylemler gerçekleştirdi. İsrail'de orduya katılan sayılı azınlıklardan Dürziler, ordudaki pozisyonlarından istifa etmeye başladı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, gelen tepkiler üzerine Dürzilere imtiyaz teklifinde bulundu. Netanyahu, Dürzi liderleriyle yaptığı görüşmelerle özel yasa çıkaracakları vadinde bulundu.

Buna karşın Dürzilerin öneriye sıcak yaklaşmadığı ve İsrail'de Yahudilerle birlikte eşit vatandaşlık istedikleri bildiriliyor.

Netanyahu'nun imtiyaz teklifi, ülkedeki diğer azınlıkların da tepkisini çekti.