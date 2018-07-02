Avusturya'da işçiler 12 saatlik iş gününe karşı sokaktaydı

Avusturya'da çalışma saatini günlük 12 saat, haftalık 60 saate çıkarmayı öneren yasa tasarısına karşı on binlerce işçi sokakları doldurdu. İş saatlerindeki 'esnekliğin' işletmeler için gerekli olduğunu savunan hükümet, gelen tepkiler üzerine tasarıda değişikliğe gitti.

Avusturya’da sağcı hükümetin günlük çalışma saatini 12'ye, haftalık çalışma saatini ise 60’a çıkarmasına karşı bir araya gelen on binlerce işçi Viyana sokaklarını doldurdu. Avusturya Sendikalar Birliği’nin (ÖGB) çağrısıyla gerçekleşen protestolara 100 binden fazla kişinin katıldığı tahmin ediliyor.

İşçiler adına konuşan ÖGB Başkanı Wolfgang Katzian işçilere “Bizi yok etmeye çalışan her şeye karşı direneceğiz” sözleri ile seslenirken, hükümete değişikliğin referanduma götürülmesi çağrısında bulundu.

ESNEK ÜRETİM DERİN SÖMÜRÜ

Mevcut yasalarda günlük 8 saat olan çalışma sınırının 10 saate kadar esnetilebilmesine imkan veren hüküm de bulunuyor. 2017 Aralık’ta göreve gelen Başbakan Sebastian Kurz, değişikliğin işletmelere daha fazla “esneklik” getirecek bir ihtiyaç olduğunu iddia ediyor.

Ancak muhalefetin tepkisi ve kitlesel protestoların ardından geri adım atmak zorunda kalan Kurz hükümeti, işçilerin sebep gösterilmeden 10 saatten fazla çalıştırılmalarını kabul etmeme haklarının olacağını duyurdu. Yasa tasarısı Perşembe günü mecliste oylamaya sunulacak.