Avusturya ve Almanya’dan 24 Haziran uyarısı

Avusturya Başbakanı Kurz, ülkesinde Türk siyasi partilerinin seçim kampanyalarına izin vermeyeceklerini açıkladı. Almanya’da da siyasetçiler konuyla ilgili önlem alınması için çağrıda bulundu.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, ORF radyosuna yaptığı açıklamada Avusturya'da, 24 Haziran’da Türkiye'de yapılacak erken seçime yönelik kampanyalara engel olunacağını söyledi. Kurz, “Erdoğan’ın önderliğindeki Türkiye, Avrupa’daki Türk kökenli toplulukları yıllardır kendi çıkarına kullanıyor. Avusturya’daki Türk seçim kampanyaları istenmiyor ve biz bunlara daha fazla izin vermeyeceğiz” dedi.

Almanya’da da siyasetçiler Türkiye erken seçimleriyle ilgili ülkede düzenlenebilecek kampanyalarla ilgili uyarıda bulunarak önlem alınması çağrısı yaptı.

Yeşiller Partisi milletvekili Cem Özdemir, federal hükümetin bu kez Türk hükümetinin olası bir etkinlik talebine karşı net bir tutum sergilemesini istedi. Özdemir, SWR’ye yaptığı açıklamada, Erdoğan’a Almanya’da etkinlik yasağı getirilmesine ise karşı çıkarak yasağın, “Erdoğan’ın kendisini mağdur gösterme durumunu daha da güçlendireceğini” ifade etti.

Merkel'in partisi Hırıstiyan Demokrat Birlik'in (CDU) genel sekreteri Annegret Kramp-Karrenbauer ise Türkiye'de partilerin düzenleyeceği seçim kampanyalarının Almanya'ya taşınmaması gerektiğini söyledi. CDU'lu siyasetçi, "Kentlerimizde birlikte yaşamayı zora sokan Türkiye içi tartışmalar istemiyoruz" dedi.

Sosyal Demokrat Parti (SPD) Meclis Grubu İç Politika Sözcüsü Burkhard Lischka da, “Erdoğan seçim kampanyasını evinde yapmalı” dedi. Lischka, “Nihayetinde Türkiye’deki parlamenter demokrasiyi ortadan kaldırmaya hizmet eden etkinliklere burada ihtiyaç yok” ifadelerini kullandı.

Geçen yıl 16 Nisan’da düzenlenen referandum öncesinde AKP’li bakan ve siyasetçilerin Avrupa ülkelerinde seçim çalışması yapmak istemeleri tartışmalara neden olmuş, özellikle Almanya ve Hollanda ile Türkiye arasında krize yol açmıştı. Erdoğan, AKP’lilerin etkinliklerinin iptal edilmesine yönelik kararların “geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı olmadığını” iddia etmiş, Erdoğan’ın bu sözleri büyük tepkiye yol açmıştı.