Avusturya Savunma Bakanı: Avrupa Ordusu anayasamıza aykırı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Avrupa Ordusu çıkışı hakkında tartışmalar sürüyor. Avusturya Savunma Bakanı Kunasek, Avrupa Ordusu'nun Avusturya'nın tarafsızlığına ve anayasasına aykırı olduğunu belirtti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, geçtiğimiz günlerde Avrupa'yı Çin, Rusya ve hatta ABD'den korumak için bir Avrupa Ordusu'na ihtiyaç olduğu yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Avrupa Ordusu fikrine yönelik tartışmalar sürerken, son olarak Avusturya Savunma Bakanı Mario Kunasek, Avusturya gazetesi Kurier'e konuya ilişkin açıklamada bulundu. Avusturya'nın Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel tarafından önerilen Avrupa Ordusu'na ilişkin herhangi bir detaya vakıf olmadığını belirten Kunasek, Avusturya'nın teklife sıcak bakmadığını belirtti.

Avusturya'nın Avrupa Ordusu projesinde yer alamayacağını vurgulayan Kunasek, bunun Avusturya'nın tarafsız tutumuna ve anayasasına aykırı olacağı yorumunu yaptı.

Macron'un önerisine en sert tepki ABD Başkanı Donald Trump'tan gelmişti. Trump, Twitter'dan yaptığı açıklamada, İkinci Dünya Savaşı sırasındaki Nazi işgalini ve ABD Ordusu'nun Normandiya Çıkarmasını anımsatarak, "ABD gelip duruma el atmadan önce, Paris'te Almanca öğrenmeye başlıyorlardı" ifadelerini kullanmıştı.