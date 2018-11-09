Avusturya ile Rusya arasında casus krizi: Ziyaret iptal edildi

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Avusturya ordusundan eski bir subayın Rusya adına çalıştığını açıkladı. Avusturya Dışişleri Bakanı, Rusya gezisini iptal ederken, Rusya'dan konu hakkında bilgi talep edildi.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Avusturya ordusundan eski bir albayın Rusya için ajanlık yaptığı şüphesiyle gözaltına alındığını belirterek, konuyla ilgili Moskova’dan şeffaf bilgi talep etti. Avusturya’nın Rusya Büyükelçisi Johannes Aigner’ın konuyla ilgili Rus Dışişleri’ne çağırılacağı da aktarıldı.

Sputnik'in haberine göre gazetecilere konuşan Kurz, Avusturya ordusundan eski bir albayın Rusya için ajanlık yaptığı şüphesiyle gözaltına alındığını belirtti. Kurz, söz konusu kişinin Rusya ile işbirliğinin 2018 yılına kadar sürdüğünü ileri sürdü.

AB İLE BİRLİKTE ADIM ATILACAK

Kurz "Bu şimdilik bir şüphe. Hakkında soruşturma yürütülüp doğrulanıp doğrulanmayacağı tespit edilmeli. Ancak şimdi elimizdeki bilgi durumuna, son olaylara bakacak olursak, şimdilik bu şüphenin doğrulanacağını varsayabiliriz" dedi.

Şüphelerinin doğru olması halinde diğer AB ülkeleriyle atacakları adımları görüşeceklerini belirten Kurz, Rusya'dan konuyla ilgili ‘şeffaf' bilgi vermesini talep etti.

MOSKOVA ZİYARETİ İPTAL

Kurz'a göre, Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl ise Rusya'nın Avusturya Büyükelçisi'nden bir temsilciyi çağırdı ve Moskova'ya yapacağı ziyareti iptal etti. Kurz "Gerisini Avrupalı partnerlerimizle konuşacağız" dedi.

Twitter'dan açıklama yapan Avusturya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Michael Bauer de "Askeri istihbarat kurumumuz, uluslararası işbirliği ile bir ajanlık olayını ortaya çıkardı. Avusturya ordusundan emekli bir albay 1990'lı yıllardan beri ajanlık yapıyor ve Rusya'ya bilgi veriyordu. Hakkında dava açıldı" ifadelerini kullandı.

‘AVUSTURYA'NIN RUSYA BÜYÜKELÇİSİ RUS DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞIRILACAK'

Rusya Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak da Avusturya'nın Rusya Büyükelçisi Johannes Aigner'ın bugün bakanlığa çağrılacağını söyledi.

Rus istihbarat servisi GRU'dan ise konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Avusturya'da yayımlanan Kronen Zeitung gazetesi ise Avusturya Savunma Bakanlığı'nı kaynak göstererek dün istihbarat servisi tarafından 70 yaşında bir eski albayın yakalandığını yazmıştı. İddiaya göre, şüpheli Rusya'daki işverenlerinden 300 bin avro almıştı. Rusya'ya topçu sistemleri, göçmen krizi ve üst düzey askerler hakkında bilgi veriyordu ve Rusya ile ‘Yuriy' takma ismiyle görüşüyordu. Şüpheli şimdi ise azami 2 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.