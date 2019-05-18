Avusturya erken seçime gidiyor

Avusturya Başbakanı Kurz, başbakan yardımcısı ve koalisyon ortağı Strache’nin istifasının ardından erken seçim çağrısı yaptı.

Avusturya’da koalisyon ortağı aşırı sağcı Özgürlük Partisi liderinin dün Alman basınında çıkan görüntülerinin ardından istifası üzerine hükümeti oluşturan koalisyon dağıldı. Başbakan Sebastian Kurz, Strache'nin istifasını kabul ettiğini ve erken seçime gidilmesini istediğini açıkladı.

Avusturya Başbakan Yardımcısı ve Muhafazakar Parti’nin koalisyon ortağı aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Heinz-Christian Strache dün yayımlanan görüntülerinin ardından bugün her iki görevinden de istifa ettiğini açıklamıştı. Alman basında yer alan görüntülerinde Strache’nin 2017’deki seçimler öncesinde Rus bir oligarkın yeğeni olduğu belirtilen bir kadına partisine destek vermesi durumunda devlet ihalelerinin şirketine verileceğini söylediği ortaya çıkmıştı.



Strache’nin istifasının ardından bir açıklama yapan Başbakan Kurz, bunun koalisyon ortağı ile yaşanan gerilimde “bardağı taşıran son damla” olduğunu söyledi ve Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen’e en kısa sürede erken seçime gidilmesini önerdiğini bildirdi.

Ana muhalefet partisi Sosyal Demokratların lideri Pamela Rendi-Wagner de erken seçim kararının parlamentoya getirilmesi halinde karşı çıkmayacaklarını açıkladı.

Strache’nin görüntülerinin yayımlanmasının ardından başkent Viyana’da binlerce kişi erken seçim talebiyle eylem düzenlemişti.