Avusturya Cumhurbaşkanı'ndan göçmen karşıtı tasarıya tepki

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, hükümetin göçmen karşıtı tasarısına tepki göstererek, iltica etmek isteyenlerin sayısının azaldığını, durumun kontrol altında olduğunu söyledi.

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, göçmen düşmanı Avusturya hükümetinin hazırladığı tasarıyı eleştirdi. Bu tasarıyla Avusturya'ya iltica başvurusunda bulunmak imkansız hale geliyor.

Van der Bellen, "Kim ülkemize gelip mültecilik için başvuruyorsa, bunu yapabiliyor olmalı" dedi. Cumhurbaşkanı Konvansiyonu'na göre baskı altındakilerin koruma arama hakkı olduğunu söyledi.

Göç sorununun "önemli" olduğunu söyleyen Van der Bellen, buna karşın "Şu anda mültecilik isteyenlerin sayısı kayda değer ölçüde düşüyor, durum kontrol altında" diye konuştu.

Kuzey Afrika'da kurulmak istenen göçmen merkezlerine dair de konuşan Van der Bellen, bu konuda sorunlar olduğunu, öncelikle hiçbir ülkenin bu merkezlerin inşasını kabul etmediğini dile getirdi.