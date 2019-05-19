Avusturya Cumhurbaşkanı erken seçim tarihini açıkladı

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’un koalisyon hükümetini sürdürmeme kararını açıklamasının ardından Avusturya erken seçim sürecine girdi. Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen erken seçimin eylül ayında yapılacağını açıkladı.

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander van der Bellen, koalisyon hükümetini devam ettirmeme ve erken seçim kararı alan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile yaptığı görüşme sonrasında seçimlerin eylül ayında yapılacağını açıkladı.

"Ülkede siyasete olan güveninin en kısa zamanda yeniden kazanılmasına ihtiyaç olduğunu" söyleyen Van der Bellen, "ülkenin huzurunun yanı sıra Avusturya’nın ülke dışındaki itibarının da önemli olduğunu" savundu.

'ARZU ETTİĞİMİZ BİR ŞEY DEĞİLDİ'

Avusturya Başbakanı Kurz da Van der Bellen ile yaptığı görüşme sonrasında, “Erken seçimler arzu ettiğimiz bir şey değildi ama gerekliydi” açıklamasında bulundu.

Başbakan Kurz, koalisyon ortağı Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ) Genel Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache’nin adının karıştığı video skandalının ardından dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, "Artık yeter!" diyerek aşırı sağcılar ile kurduğu koalisyon hükümetini bitirme ve erken seçim kararını kamuoyuna duyurmuştu.

YAZ AYLARI TERCİH EDİLMDİ

DW Türkçe'nin aktardığına göre Avusturya'da yasalar, yaz aylarında erken seçime gidilebilmesine imkân tanıyor. Ancak İçişleri Bakanlğı'nın seçim işlerinden sorumlu yetkilisi Robert Stein, okullar tatilde olacağı için yaz aylarında seçime gidilmesinin zor olabileceğini söylemişti.

Stein, bu nedenle okullar açıldıktan sonraki ilk pazar olan 15 Eylül tarihinin ön plana çıktığını sözlerine eklemişti.

YOLSUZLUK İDDİALARI İSTİFA GETİRMİŞTİ

Yolsuzluk iddialarının ardından Avusturya Başbakan Yardımcısı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi Genel Başkanı Heinz Christian Strache, tüm görevlerinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Strache’nin istifası 2017 seçimleri öncesinde bir Rus oligarkının yeğeni olduğu belirtilen bir kadın ile yaptığı görüşmenin kaydının Alman basınında yer almasının ardından gelmişti.