Avusturya Başbakanı güven oyu alamadı, hükümet düştü

Avusturya’da koalisyonu dağıtan Ibiza skandalının ardından parlamentoda yapılan oylamada Başbakan Kurz da güven oyu alamadı. Hükümetin düştüğü ülkede Eylül ayında seçime gidilmesi bekleniyor.

Avusturya’da koalisyon ortağı ırkçı parti Avusturya Özgürlük Partisi’nin (FPÖ) genel başkan ve bakanlarını istifaya götüren "Ibiza skandalı"nın ardından bugün hükümet düştü.

Parlamentoda yapılan oylamada Avusturya Halk Partisi (ÖVP) Genel Başkanı ve Başbakan Sebastian Kurz güven oyu alamadı.

Geçen haftaya kadar koalisyon ortağı olan FPÖ de ana muhalefetteki Sosyal Demokratlar tarafından sunulan güvensizlik oylaması önergesine destek verdi.

32 yaşındaki Başbakan Kurz'un partisi ÖVP'nin dün yapılan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde birinci parti çıkmasına karşın, hükümet parlamentodaki oylamada güvenoyu alamadı. Kurz ülke tarihinde güven oyu alamadığı için görevden alınan ilk başbakan oldu.

Avusturya’da hükümet krizi, koalisyon ortağı FPÖ'nün şefi ve Başbakan Yardımcısı Heinz-Christian Strache'in 2017 seçimleri öncesinde Ibiza'da bir Rus milyarderin temsilcisiyle siyasi ve mali destek karşılığı ihale pazarlığı yaparken çekilmiş görüntülerinin basına sızmasıyla patlak vermişti.

Strache hem parti genel başkanlığından hem de hükümetteki görevlerinden istifa etmişti. Başbakan Kurz da koalisyonun sona erdiğini açıklamış ve erken seçime gidileceğini duyurmuştu.

Avusturya’da erken seçimlerin Eylül ayında yapılması planlanıyor. Kurz’un güven oyu alamayıp hükümetin düşmesi üzerine Cumhurbaşkanı Van der Bellen’in seçimlere kadar görev yapacak geçici başbakan ataması bekleniyor.

