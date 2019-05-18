Avusturya Başbakan Yardımcısı istifa etti

Avusturya Başbakan Yardımcısı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi Genel Başkanı Heinz Christian Strache, tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Strache’nin istifası 2017 seçimleri öncesinde bir Rus oligarkının yeğeni olduğu belirtilen bir kadın ile yaptığı görüşmenin kaydının Alman basınında yer almasının ardından geldi.

Avusturya Başbakan Yardımcısı ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi Genel Başkanı Heinz Christian Strache, başta başbakan yardımcılığı ve parti genel başkanlığı olmak üzere tüm görevlerinden istifa ettiğini açıkladı. Strache, Başbakan Sebastian Kurz’a istifasını sunduğunu açıkladı.

Aynı zamanda Spor Bakanı da olan Strache bu görevinden de istifa etti. Strache parti başkanlığı görevini Ulaştırma Bakanı Norbert Hofer’e devredeceğini açıkladı.

Strache’nin istifası, dün Alman basınında bir Rus oligarkının yeğeni olduğu belirtilen bir kadın ile Strache arasında 2017’deki seçimler öncesinde yapılan görüşmenin kayıtlarının yayımlanmasının ardından geldi.

Sözkonusu görüntüleri “siyasi hayatına bir saldırı” diye niteleyen Strache, görüntülerde kullandığı ifadelerin yanlış olduğunu ancak bu yanlışın koalisyona mal edilmemesi gerektiğini söyledi.

Dün bazı Alman gazetelerinde Strache’nin 2017 seçimlerinden önce bir Rus oligarkının yeğeni olduğu belirtilen bir kadın ile yaptığı görüşmenin görüntü kayıtları yayımlanmış, bu kayıtlarda Strache’nin seçim öncesi partisine finansal ve siyasi destek verilmesi durumunda bazı devlet ihalelerinin sözkonusu şirkete verilebileceği yönünde ifadeler kullandığı iddia edilmişti.

Görüntülerin yayımlanmasının ardından Strache’nin ofisi önünde protesto gösterileri yapılırken, muhalefet partileri erken seçim çağrısı yaptı.

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz’un bu akşam konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor.