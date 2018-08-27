Avustralya'nın yeni başbakanı Morrison'un şöhreti kötü

Avustralya'da yaşanan hükümet krizinin ardından parti içi muhalefeti bastırmasına rağmen istifa eden Başbakan Malcolm Turnbull’un yerine Hazine Bakanı olarak görev yapan Scott Morrison geldi. Yeni Başbakan Morrison'un sicili ise halk karşıtı ekonomi politikaları ve göçmenlere karşı vahşi uygulamalara verdiği destek gibi sebeplerle şimdiden tartışılmaya başlandı.

Avustralya’da enerji politikalarındaki tartışmalar üzerine istifa eden Başbakan Malcolm Turnbull’un yerine Hazine Bakanı olarak görev yapan Scott Morrison geldi.

BEŞ YILDA DÖRDÜNCÜ DEĞİŞİKLİK

Başbakanın halk tarafından seçilmediği Avustralya’da iktidarda bulunan Liberal Parti içerisindeki tartışmalar nedeniyle son beş yılda dördüncü defa bir başbakan istifa etmiş oldu. Avustralya’da iktidarda bulunan Liberal Parti-Ulusal Parti koalisyon hükümetindeki, göçmen alımı, enerji politikaları ve Queensland eyaletindeki ara seçimlerin kaybedilmesi üzerine eski İçişleri Bakanı Peter Dutton’ın başlattığı tartışmalar hükümet krizine yol açmıştı.

DIŞİŞLERİ BAKANI DA İSTİFA ETTİ

Başbakanlığa adaylığını koyan Peter Dutton ve Malcolm Turnbull arasındaki oylamayı 35’e karşı 48 oyla kazanan Turnbull Başbakanlığını korumuştu. Partinin muhafazakar kanadında yer alan Peter Dutton’ın yeni bir oylama yapılması için yeniden imza toplaması üzerine Turnbull Cuma günü istifa ettiğini açıkladı. Turnbull’un ardından aynı zamanda Başbakan Yardımcısı olan Dışişleri Bakanı Julie Bishop da dün Twitter üzerinden yaptığı açıklama ile görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Yeni Başbakan Morrison’a karşı da muhalefetini sürdüren Dutton, mülteciler ve göçmenlere karşı politikalarıyla biliniyor. Irkçı açıklamaları sebebiyle “yarı-Trump” olarak adlandırılan Dutton’un Başbakanlık koltuğuna oturma ihtimali ülke medyasında “utanç verici” olarak karşılanmıştı.

YENİ BAŞBAKAN MORRİSON KİMDİR?

Ancak yeni Başbakan Morrison’un sicili de şimdiden tartışmalara yol açmış durumda. Morrison’un bakanlığı döneminde bankalara tanınan vergi kesintisi imtiyazı 17 milyar dolara ulaşmış, buna karşın eğitime ayrılan bütçe 17 milyar dolar azaltılmış, hastanelerden de 700 milyon dolarlık “tasarrufa” gidilmişti.

Morrison, Avustralya’nın vahşi göçmen politikasının desteklenmesi ve yayılması için gösterdiği çabalarla da hatırlanıyor. Avustralya'da 2012 yılında yürürlüğe giren yasaya göre sığınma talebiyle ülkeye gelen göçmenler üçüncü ülkelerde kurulan kamplara yerleştiriliyor. Daha çok Yeni Zelandalı göçmenlerin sınır dışı edildiği bilinirken, Papua Yeni Gine'ye bağlı adalarda kurulan kamplar, Avustralya hükümeti tarafından finansal olarak destekleniyor. İnsanlık dışı göçmen politikalarında yaşanan skandalların ardından kimi adalardaki kamplar kapatılmıştı.

Morrison’un seçilmesi ile Turnbull’un istifasına yol açan sorunlardan enerji politikasında da geri adım atılacağı yönünde yorumlar yapılıyor. Dünyanın en büyük kömür ihracatçısı konumundaki Avustralya’nın karbon salınımını azaltmasına ilişkin parti içi tartışmaların Turnbull’un istifasında en etkili neden olduğu öne sürülüyor. Ülkenin güneyinden uzun kuraklıklara yol açan iklim değişiminin en büyük sebepleri arasında karbon salınımı gösteriliyor. Turnbull, Paris İklim Anlaşması çerçevesinde 2030’a kadar karbon salınımını yüzde 26 oranında düşürmeyi önermişti.